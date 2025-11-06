Kayseri'de 582 araç sürücüsü, cep telefonu kullanmaktan ceza yedi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 30.10.2025 -05.11.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 582 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 30.10.2025 - 05.11.2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde;
85 araç/sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 24 araç/sürücüye abartı egzozlu araç kullanmak, 370 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 51 araç/sürücüye makas atmak, 342 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali yapmak, 101 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 araç/sürücüye ışık donanımıyla ilgili kural ihlali, 5 araç/sürücüye drift yapmak, 293 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 582 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak
maddelerinden cezai işlem uygulandı.