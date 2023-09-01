Kayseri'de 6 cezaevinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

2023-2024 yılı adli yıl açılış programında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; "Anayasamız adaleti tesis görevini bağımsız mahkemelerimize tevdi etmiş olup mahkemelerimiz tüm birimleriyle bu görevi ifa etmek için yıllardır gece-gündüz fedakarca çalışmaktadır" dedi.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş; “Yeni adli yılın adalet çalışanları, hakim savcı, avukat olarak görev yapan meslektaşlarımız, adalet hizmeti alan vatandaşlarımız, devletimiz, aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Adalet; devletin, devlet idare sisteminin temelidir. Adalet; bireyleri toplum haline getiren ruhtur. Ulaşılmak istenen kutsal amaçtır. Adalet; bir tercih ve takdir hakkı değil olmazsa olmaz bir mecburiyettir. Geciken adalet, adalet değildir. Hukuk devletinin gereklerine uygun hızlı, etkin, erişilebilir ve kaliteli yargı hizmeti herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşaması nihai amacımızdır. Tarafsız, bağımsız, güçlü ve etkin bir adalet sistemi, devletin bekasının, milletin huzurunun en büyük en büyük teminatıdır. Bölge Adliye Mahkemesi, yargılamanın daha doğru, adil, güçlü bir şekilde sonuçlandırılması için getirilen denetim, kontrol ve ikinci yargılama hakkı içeren bir sistemdir. Uyuşmazlıkların, hukuk ve cezada yüzde 85 ile 90 arası kısmı bu yolla kesinleşmekte, yüzde 10-15 civarındaki kısmı ise Yargıtay incelemesine gitmektedir. Bu da yargılamanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktadır" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise; Kayseri Adliye’sinin 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek; “Anayasamız adaleti tesis görevini bağımsız mahkemelerimize tevdi etmiş olup mahkemelerimiz tüm birimleriyle bu görevi ifa etmek için yıllardır gece-gündüz fedakarca çalışmaktadır. Bir adli yılı geride kalmış, yeni adli yılın başlangıcına gelmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 94 bin soruşturma ve ihbar evrakının 82 bin 760 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 87 olmuştur. İnfaz için gelen 60 bin 800 infaz ve ilamat evrakının 47 bin 145 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş olup başarı yüzdesi yüzde 77 olarak gerçekleşmiştir. Ceza Mahkemelerimize gelen 91 bin 550 davanın 87 bin 31 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 94 tür. Hukuk Mahkemelerimize gelen 46 bin 900 davanın 45 bin 380 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 95 olarak ortaya çıkmıştır. İcra Dairelerimize gelen 487 bin takibin 184 bin 880 adedi sonuçlandırılmış olup başarı yüzdesi yüzde 37’de kalmıştır. Son olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 12 bin 230 yükümlü dosyasının 11 bin 180 adedi neticeye bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir. Yeni adli yılda da 81 cumhuriyet savcısı, 116 hakim, 1152 personelimizle adliyemiz tüm birimleriyle güven veren, kamu vicdanını tatmin edici adaleti sağlamak için hızlı ve isabetli kararlar vermeye devam edecektir" dedi.

Korkmaz; "Yaklaşık bir yıl önce Çocuk Teslim Merkezimiz; Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği mekanda görevine başladı. Faaliyete geçtiği 1 Ağustos 2022 tarihinden bu güne kadar 4 bin 95 çocuğumuzun uzman refakatinde, şefkatle ve güvenli bir ortamda anne, babasına teslimi gerçekleştirilmiştir. Yine 1 yıl kadar önce kurulan İcra Dairesi Başkanlığımız icra dairelerimiz arasında koordinasyon sağlanması, yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi, icra işlemlerinin hızlı, etkin ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi hususunda özveriyle görevine devam etmektedir. Önceki yıllarda başsavcılığımız bünyesinde etkin ve hızlı soruşturma icrası için 13 ayrı soruşturma bürosu kurularak hizmet vermekte iken suç gelirlerinin aklanması ve kara parayla mücadele amacıyla bakanlığımız talimatıyla başsavcılığımız bünyesinde ’AKLAMA BÜROSU’ kurularak yeteri kadar cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, böylece soruşturma büromuz 14 olmuştur. Toplumu zehirleyen, gençlerimizi ölüme ve sefalete sürükleyen madde bağımlığı ve uyuşturucuyla mücadele noktasında başta Valiliğimiz olmak üzere kolluk birimlerimizin başarı ve hizmetlerine hukuki desteğimiz her zamankinden daha fazla olacaktır. 15 Temmuz 2016 sonrası Türk yargısında yaşanan ihraçlar nedeniyle oluşan Hakim-Savcı açığı Adalet Bakanlığımızın açtığı sınav ve alımlarla kapatılmaya çalışılmış, ancak kıdem ve tecrübe sorunu zamanla çözüme kavuşacak bir husus olarak ortaya çıkmıştır. Her yaz kararnamesinde HSK tarafından daha kıdemli hakim savcıların tayini ile adliyemizde hizmet kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bu manada 2023 yaz kararnamesinde adliyemizden 18 hakim tayin olmuş yerlerine 23 hakim gelmiş, yine 9 savcı tayin olmuş yerine 15 savcı gelmiştir. Hem sayısal artış hem de ortalama 6 yıllık tecrübeye sahip yeni meslektaşlarımız başarımızı yükselten unsurlardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

Şehirdeki cezaevleri ile ilgili de bilgiler veren Başsavcı Korkmaz; "Bildiğiniz gibi Kayseri merkezde 1, Bünyan yerleşkesinde 5 olmak üzere ilimizde toplam 6 ceza infaz kurumumuz bulunmaktadır. Kurumlarımızda yasa ve mevzuata dayalı insan onur ve haysiyetine yakışır infaz rejimi ve uygulamalarla yaklaşık 4 bin 750 hükümlü tutuklu barındırılmaktadır. Covid 19 salgını çerçevesinde açık ceza infaz kurumu hükümlüleri izne gönderilmiş bu uygulama yaklaşık 3 yıl sürmüş ve 31 Temmuz 2023 itibariyle sona ermiştir. Hükümlü yokluğu nedeniyle faaliyeti durdurulan meslek edindirme amacıyla kurulan iş atölyelerimiz tekrar faaliyetine başlamıştır. Adliyemizin temizlik, çay ocakları, otopark gibi hizmetleri iş yurtlarımız tarafından yerine getirilecektir. Ceza infaz kurumu gönüllü personellerinden oluşan arama kurtarma ekibi CEKUT 6 Şubat depremi sonrasında Kahramanmaraş ilimizde derhal göreve koşmuş bir çok canımızın kurtuluşuna vesile olmuştur. Yine depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarına savcı, katip ve infaz koruma memuru görevlendirilmiştir. Bölge ve merkez adliyemizde yardım kampanyası başlatılarak bir TIR ayni ve mali yardım toplanarak derhal Pazarcık ilçemize gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, SGK Bölge Müdürü Hacı Ali Hasgül de katıldı.