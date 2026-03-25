Kayseri'de 6. Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları Başladı

Organizasyon, Hikmet Spor öncülüğünde; Kayseri Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi’nin destekleriyle daha da güç kazandı.

Genç sporcuların hem fiziksel hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen organizasyonda, yoğun katılım dikkat çekti. Müsabakalarda öğrenciler centilmence mücadeleleri ve yüksek performanslarıyla takdir topladı.

Günün sonunda elde edilen sonuçlara göre; kız öğrenciler kategorisinde en fazla madalya kazanan okul Keykubat İmam Hatip Lisesi olurken, erkek öğrenciler kategorisinde ise en fazla madalyayı Uluslararası İmam Hatip Lisesi kazandı.

Organizasyon yetkilileri, spor oyunlarının önümüzdeki günlerde farklı branşlarla devam edeceğini belirterek tüm öğrencileri tebrik etti ve başarılarının artarak sürmesini temenni etti.

Kayseri’de sporun, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı organizasyon, Hikmet Spor’un öncülüğünde gençlerin birlik, disiplin ve azim ruhunu pekiştirmeye devam ediyor.