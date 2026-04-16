  • Kayseri'de 6. Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Kayseri'de gerçekleştirilen 6. Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları çerçevesinde, Hikmet Spor Kulübü ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen voleybol turnuvası büyük bir başarı ile sona erdi.

Müsabakalar, sporcuların gösterdiği performans ve sergiledikleri centilmenlik ile dolu anlara sahne oldu. Genç kızlar kategorisinde Yaman Dede Anadolu İmam Hatip Lisesi, birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Yıldız kızlar kategorisinde ise Ali Rıza Özderici Ortaokulu, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın organizasyonunda emeği geçen antrenörler, sporcular ve tüm katılımcılara teşekkür edilirken, müsabakaların dostluk ve kardeşlik ortamında tamamlanması, katılımcılar arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

İmam Hatip Spor Oyunları, heyecan dolu anlarla devam ediyor. Organizasyon, pazartesi günü başlayacak olan futsal karşılaşmaları ile yeni bir aşamaya geçecek.

Haber Merkezi

