Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- 24.11.2023 11:15
- Güncelleme: 24.11.2023 13:08
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Kasım arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 52’si "hırsızlık" suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 154 şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 53’ü cezaevine teslim edildi.
İHA
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