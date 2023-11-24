Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 24.11.2023 11:15
  • Güncelleme: 24.11.2023 13:08
Kayseri'de 6 günde aranan 154 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 6 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Kasım arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 52’si "hırsızlık" suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 154 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 53’ü cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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