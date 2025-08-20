Kayseri'de 6 ilçede planlı elektrik kesintisi (20 Ağustos)

  • Haberler
KCETAŞ, 20 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Pınarbaşı, Bünyan, Kocasinan, Melikgazi, Develi ve Hacılar'da olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 20 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

PINARBAŞI
Üçpınar Mahallesi: 08:30 - 17:00
BÜNYAN
Yağmurbey Mahallesi: 08:30 - 17:30
Elbaşı Mahallesi: 08:30 - 17:30
KOCASİNAN
Oymaağaç Mahallesi: 08:30 - 17:30 / 08:45 - 17:30
Yeşil Mahallesi: 08:45 - 12:30
Mithatpaşa Mahallesi: 08:45 - 12:30 / 13:30 - 15:00 / 15:00 - 17:00
Kuşçu Mahallesi: 09:00 - 12:00 / 12:00 - 17:00
Hasancı Mahallesi: 09:00 - 12:00
Yenidoğan Mahallesi: 13:30 - 17:00
HACILAR
Aşağı Mahallesi ve Akdam Mahallesi: 08:45 - 17:00
Sakarçiftliği Mahallesi: 14:00 - 17:00
MELİKGAZİ
Gesi Mahallesi: 08:45 - 12:30
Battalgazi Mahallesi: 08:45 - 16:45
Yıldırım Beyazıt Mahallesi: 09:00 - 10:30 / 10:30 - 12:00 / 13:30 - 15:00 / 15:00 - 16:30
Germir Mahallesi: 09:00 - 10:30 / 11:00 - 12:00 / 13:30 - 14:30
Bahçelievler Mahallesi: 09:00 - 10:00 / 13:30 - 14:30
Fatih Mahallesi: 09:00 - 10:00 / 10:00 - 11:00 / 11:00 - 12:00 / 14:30 - 15:30 / 15:30 - 16:30
Eğribucak Mahallesi: 09:00 - 13:00
Şirintepe Mahallesi: 10:00 - 11:00
Demokrasi Mahallesi: 13:30 - 14:30 / 14:30 - 15:30
Büyük Bürüngüz Mahallesi: 13:40 - 17:00
Mimarsinan Mahallesi: 14:30 - 15:30
Köşk Mahallesi: 14:30 - 15:30
Alpaslan Mahallesi: 14:30 - 15:30
Tacettinveli Mahallesi: 15:30 - 16:30
DEVELİ
Yeniköy Mahallesi: 09:00 - 17:00

Haber Merkezi

