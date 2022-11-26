Kayseri'de 6 mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ve Develi ilçelerinde 6 mahalle, büyükbaş hayvanlarda görülen şap salgını nedeniyle karantinaya alındı.

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  • 26.11.2022 12:48
  • Güncelleme: 26.11.2022 12:48
Kayseri'de 6 mahalle karantinaya alındı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde; Süleymanfakılı, Taşhan ve Denizovası Develi ilçesinde ise; Kozluca, Ayşepınar ve Havadan Mahalleleri, bir işletmede aşılama yapan veteriner hekimler tarafından büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantinaya alındı. Veteriner hekimlerce, ilçelerde büyükbaş hayvanlara düzenli olarak yaptıkları kontroller esnasında 7 büyükbaş hayvanda virüs tehlikesi görülmesi üzerine örnek alındı. 17 Kasım 2022 tarihinde örnekler, Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi. Gelen yanıtta hastalığın olduğu anlaşılmasının üzerine mahalleler 21 gün süreyle karantinaya alınındı. Bu süre içerisinde mahalleye hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı. 

Hayvanlarda iyileşme görülmesi ve karantina süresi sonrası karantina tedbirinin kaldırılacağı bildirildi. Şu ana kadar olumsuz bir durumun gözlemlenmediği açıklandı.

1ha

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