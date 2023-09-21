Kayseri’de 6’ncı kitap f uarı gerçekleştirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her sene düzenlediği kitap fuarının 6’ncısını gerçekleştiriyor. Birbirinden ünlü, üretken ve sevilen şair ve yazarların yer alacağı kitap fuarında, milyonlarca kitap ve yüzlerce yayınevi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan kitap fuarında kitapseverler, kitaplar ve yazarlarının yer aldığı atmosferde vakit geçirecek.

Geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl bir önceki yılın ziyaretçi sayısını aşan Kayseri Kitap Fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda kitapseverlere hizmet verecek. 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’na yine yüz binlerce kitapseverin gelmesi bekleniyor.

Kitap fuarı, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürdü.