Kayseri'de 6 saatte 285 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın tüm ilçelerde yoğun şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, 13 Ocak 2026 günü saat 09.00 ile 14.45 arasında yürütülen çalışmalarla, yaklaşık 6 saatte Akkışla’da 4, Bünyan’da 31, Develi’de 34, Felahiye’de 8, Hacılar’da 2, Kocasinan’da 24, Pınarbaşı’da 102, Sarıoğlan’da 18, Sarız’da 11, Tomarza’da 25, Yahyalı’da 16 ve Yeşilhisar’da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 12 ilçede 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Böylece 2 bin 296 kilometrelik yol ağında vatandaşların güvenli ulaşımı yeniden sağlandı.

148 personel ve 85 araçla sahada görev yapan ekipler; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı ve özellikle tipi nedeniyle kapanan bazı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı’nda 15, Sarız’da 21 ve Yahyalı’da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 43 mahalle yolunda ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde tipinin etkisini arttırması nedeniyle açılan yolların yeniden kapanabildiği, bu nedenle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşandığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle hem merkezde hem de kırsalda sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.