Kayseri'de 6 ülkeden 22 öğrenci ERASMUS projesiyle misafir ediliyor

6 ülkeden gelen 22 öğrenci Train Your Brain Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Kayseri'de misafir ediliyor.

PAYLAŞ
  • 30.04.2023 16:37
  • Güncelleme: 30.04.2023 18:09
  • 71
Kayseri'de 6 ülkeden 22 öğrenci ERASMUS projesiyle misafir ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 ülkeden gelen 22 öğrenci Train Your Brain Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Kayseri’de misafir ediliyor.

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nde 22 yabancı öğrenci misafir ediliyor. Proje çerçevesinde öğrencilere farklı tarzda etkinlikler düzenlenirken, öğrencilerin telefon tablet gibi dijital materyallerden uzaklaştırılıp, faydalı oyunlara yönlendiriliyor. Proje hakkında bilgiler veren, Proje sorumlusu Münevver Balaban, “2020 yılında başvurduğumuz Avrupa Birliği projemiz, ulusal ajans tarafından uygun görülüp, kabul edilmişti. Pandemi döneminde hareketliklerimizi gerçekleştiremediğimiz için projemizin 1 yıl online şekilde sürdürdük. Sonrasındaki 2022-2023 yıllarında sürekli olarak projemizin hareketliliklerini fiziki olarak, gerçekleştiriyoruz. Bu projede 6 ülkeyiz. Bu ülkeler arasında biz koordinatörüz. Polonya, Romanya, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve İtalya ortak ülkelerimiz. Şu an son hareketliliğimizi gerçekleştirmek üzere misafirlerimiz okulumuzda. Toplamda 22 öğrenci ve 13 öğretmenden oluşan bir grubumuz var” ifadelerini kullandı.

Proje sorumlusu Faruk Akkaya da amaçlarının öğrencileri biraz daha dijital ortamlardan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, “Telefon, tablet gibi unsurlardan biraz daha uzaklaştırıp, onları daha faydalı olan zeka oyunlarına yönetmek istiyoruz. Bunu da başarmış gibi görünüyoruz. Öğrencilerimizde kütüphanelerde bu oyunları oynayabiliyorlar ve bu bağımlılıktan kurtulmuş görünüyorlar. Bu projeden sonrada bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan şahıs kaçarken yakalandı

Bakan Akar: Hiçbir zaman fitneye fesada 'evet' demeyeceğiz

Bakan Akar: Hiçbir zaman fitneye fesada 'evet' demeyeceğiz

Bakan Nebati Kayseri Büyükşehir'i Ziyaret Etti

Bakan Nebati Kayseri Büyükşehir'i Ziyaret Etti

Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı

Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı

Mahkumları taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 14 kişi yaralı

Mahkumları taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 14 kişi yaralı

Eczacı Asistanlığı Kursu Tamamlandı

Eczacı Asistanlığı Kursu Tamamlandı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır Meydanı'nda Yüzbinleri Coşturan Kayserili Müftü

Diyarbakır Meydanı'nda Yüzbinleri Coşturan Kayserili Müftü

Bakan Nebati, 'Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez'

Bakan Nebati, “Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını, Avrupa’ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez”

DAHA FAZLA
Motorine üçüncü indirim bekleniyor

Motorine üçüncü indirim bekleniyor

Bakan Nebati, 'Doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız'

Bakan Nebati, “Doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız”

Kayseri'ye 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Kayseri’ye 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Coşkunsu yeniden seçildi

Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Coşkunsu yeniden seçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Varsın CHP'nin ümit kaynağı PKK olsun. Bize Türk Milleti yeter'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Varsın CHP'nin ümit kaynağı PKK olsun. Bize Türk Milleti yeter'