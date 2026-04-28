Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç hemşire Ü.C. (34), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç hemşire Ü.C.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Ü.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.