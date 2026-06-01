  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay H.K. (50), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay H.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Çiftçi, '2026 yılı Kurban Bayramı, en düşük can kaybının yaşandığı yıl'
Bakan Çiftçi, “2026 yılı Kurban Bayramı, en düşük can kaybının yaşandığı yıl”
Kızılırmak'a düşen gencin cenazesi bugün toprağa verilecek
Kızılırmak’a düşen gencin cenazesi bugün toprağa verilecek
LPG'ye 1,67 TL indirim gelmesi bekleniyor
LPG’ye 1,67 TL indirim gelmesi bekleniyor
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü
CHP'nin Kurultay Sürecinde İlk İmza Kayseri'den
CHP’nin Kurultay Sürecinde İlk İmza Kayseri’den
Tepki Çeken Restorasyon: Musaşeyh Türbesi Yeniden Ziyarete Açıldı
Tepki Çeken Restorasyon: Musaşeyh Türbesi Yeniden Ziyarete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!