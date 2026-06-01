Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay H.K. (50), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay H.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.