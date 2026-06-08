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Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç başpolis memuru M.K. (54), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 6 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç başpolis memuru M.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
 

Haber Merkezi

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