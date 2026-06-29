Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü FETÖ(PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.T. (52), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ(PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.