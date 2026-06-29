  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ(PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.T. (52), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ(PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KTB öncülüğünde kırmızı et üreticileri istişare toplantısı gerçekleştirildi
KTB öncülüğünde kırmızı et üreticileri istişare toplantısı gerçekleştirildi
Talas'ta Konut, Ticaret Ve Villa Arsası Fırsatına Sayılı Günler
Talas’ta Konut, Ticaret Ve Villa Arsası Fırsatına Sayılı Günler
Çevril Mahallesi, Park ve Yaşam Alanına Kavuşuyor
Çevril Mahallesi, Park ve Yaşam Alanına Kavuşuyor
Kıranardı'da Susuzluk Sürerken Alpaslan'da Gece Mesaisi
Kıranardı’da Susuzluk Sürerken Alpaslan’da Gece Mesaisi
Buğdaylı'da Dev Sanayi Alanı İçin İlk Adım Atıldı
Buğdaylı’da Dev Sanayi Alanı İçin İlk Adım Atıldı
Gökbörü, 'AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu' almaya hak kazandı
Gökbörü, 'AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu' almaya hak kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!