Kayseri'de 600 Milyon TL'lik Su Arıtma Tesisinde Yenileme Çalışmaları

KASKİ'nin tesisinde yapılan yenileme çalışmaları, içme suyu ve atık su altyapısının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda devam ediyor. Tesisin mekanik, elektronik ve otomasyon sistemleri tamamen yenilenerek, şehrin geleceğine yönelik önemli bir adım atılmış oluyor.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer, yaklaşık 10 aydır süren çalışmaların, mevcut tesisin işlevselliğini etkilemeden yürütüldüğünü vurguladı. Bu süreçte, ilgili firmaların ve çalışanların gösterdiği özveri de takdirle karşılandı.

600 milyon TL’lik yatırımla Kayseri'nin atık su arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Bu yatırımın, şehrin 50 yıllık geleceğini güvence altına alacağı belirtiliyor. Projenin tamamının hibe olarak sağlandığı ve bütçeye ek bir yük getirmediği ifade edildi.

KASKİ, bu önemli çalışmalarıyla Kayseri’nin daha yaşanabilir ve sağlıklı bir şehir olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.