Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri’de 2023’ün ilk 9 ayında 65 yaş üstü 8 milyon 814 bin 685 yolcu toplu ulaşımdan ve raylı sistemden ücretsiz faydalandı.

Kayseri’de şehir içi ulaşımı sağlayan şehir içi otobüsler ve raylı sistem, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. 65 yaş üstü vatandaşların da aldıkları pasolar ile ücretsiz seyahat etmeleri, yaşlıları sevindiriyor. Bu çerçevede 65 yaş üstü vatandaşlar şehir içi otobüsler ve raylı sistem araçlarına ilgi gösterirken, 1 Ocak-28 Eylül tarihleri arasında 8 milyon 814 bin 685 yolcu ulaşımdan ücretsiz yararlandı.

Şehir içi otobüsler de 65 yaş üstü 5 milyon 739 bin 483 yolcu taşınırken, raylı sistemde ise 3 milyon 75 bin 202 yolcu ücretsiz olarak taşındı.