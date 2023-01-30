Kayseri'de 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde trafiği rahatlatacak 10 arterde 66 kavşakta 'Yeşil Dalga Uygulaması' yapıldı.

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  • 30.01.2023 12:22
  • Güncelleme: 30.01.2023 12:22
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Kayseri'de 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması

Uygulama ile bir kavşaktan hareket eden araçların önündeki kavşaklara gelmeden önce yolun hız limitlerine göre belirlenmiş sürelerde yeşil sinyallerinin açılarak duraklamadan seyahatlerine devam etmeleri amaçlanıyor. 


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından akıllı ulaşım çalışmaları kapsamında projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda toplam 10 arterde 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması yapıldı. Yeşil dalga uygulaması ile bir kavşaktan hareket eden araçların önündeki kavşaklara gelmeden önce yolun hız limitlerine göre belirlenmiş sürelerde yeşil sinyallerinin açılarak duraklamadan seyahatlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

Erkilet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Nuh Naci Yazgan Bulvarı, Battalgazi Bulvarı, Talas Bulvarı, Seher Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve Çevreyolu üzerinde 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması gerçekleştirildi.
Yeşil Dalga Uygulaması yapılan yollarda araçlar, güzergâh üzerinde bulunan 66 ayrı kavşakta kırmızı ışık ile karşılaşmazken, trafik yoğunluğu ortadan kaldırıldı.

Öte yandan, Akıllı Trafik Yönetimi’nin gerçekleştirileceği Trafik Kontrol Merkezi hizmet verirken, bu zamana kadar 94 adet kavşak akıllı hale getirilirken, mevcut trafiğin yüzde 80’i yönetilecek konuma geldi.

1ha

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