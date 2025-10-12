Kayseri'de 672 Polisle Narko-Asayiş Operasyonu: 99 Kişi yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan Şehit İbrahim Birol-17 uygulamasında 99 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ortamının devamının sağlanması amacıyla il genelinde 50 farklı noktada, toplam 672 personelin katılımıyla “Şehit İbrahim Birol-17” eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 18 bin 917 şahıs ve 6 bin 525 araç sorgulandı. Denetimlerde 335 park, 98 bağ evi ve 45 umuma açık alan kontrol edildi. Uygulamalar kapsamında çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilirken, 45 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 99 aranan şahıs yakalanırken, 16 yoklama kaçağına da gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 56 fişek ele geçirildi. Ayrıca 6 hacizli/yakalamalı ve 1 çalıntı araç ele geçirildi.

Haber Merkezi

