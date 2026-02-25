Kayseri'de 7,7 Milyon Yıllık Fosil Buluntuları Her Geçen Gün Artıyor

Yeni Fosil Buluntuları

2025 yılında yapılan kazılarda toplamda 103 fosil parçası gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, bu parçaların tek bir canlıya ait olduğunu ve daha önce bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğunu belirtiyor. Buluntular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hizmet veren Bilim Merkezi’nde sergilenmekte.

Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu'nun Açıklamaları

Kurtarma kazıları 2018 yılında başlamış olup, Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Son çalışmalarımızda 5 hortumlu kafatası ve bir etçil alt çenesi gibi önemli buluntular elde ettik. Bu fosiller, Anadolu'nun coğrafi ve iklimsel çeşitliliğini ortaya koyuyor" dedi. Ayrıca, 3D tarama cihazlarıyla fosillerin dijitalleştirildiğini ve var olmayan eserlerin makalelerden kopyalanarak tamamlandığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlere bilimsel çalışmalar için fırsatlar sunmayı amaçladıklarını belirtti. "Kayseri, sadece altyapı hizmetleri ile değil, aynı zamanda doğal ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkıyor. Kızılırmak çevresinde ve Ağırnas bölgesinde fosil çalışmaları yapıyoruz. 7,7 milyon yıllık fosillerle ilgili elde ettiğimiz veriler, bilim camiası açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sonuç

Kayseri'nin Taşhan bölgesindeki bu buluntular, Anadolu'nun geçmişine dair önemli bilgiler sunarken, genç nesillere bilim alanında ilham vermeyi sürdürüyor. Bu tür çalışmalar, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini daha da derinleştiriyor.