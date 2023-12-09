Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatıp 'sanki adam öldürdük' diyen şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savurup, Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun? diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 09.12.2023 09:17
  • Güncelleme: 09.12.2023 11:34
Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatıp 'sanki adam öldürdük' diyen şüpheli tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlatan bir kişi kaçtı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayı F.D.’nin (25) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahıs Alsancak Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Küfür etti, tekme salladı

F.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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