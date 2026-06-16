Kayseri'de 7 Bin Öğrenci 'Bir Adam Yaratmak' filmiyle kültür ve sanatla buluştu

Kocasinan Belediyesi, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak, Türk edebiyatının önemli eserlerini genç nesillere tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri olan ve sinemaya uyarlanan “Bir Adam Yaratmak” filmi, yaklaşık 7 bin lise öğrencisiyle buluşturuldu.

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin kültürel birikimi yüksek, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerinin altını çizerek, “Gençlerimiz, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en büyük hazinemizdir. Bu nedenle onların yalnızca ders başarısına odaklanan bireyler olarak değil, düşünen, sorgulayan, okuyan, analiz eden ve kültürel değerlerine sahip çıkan güçlü şahsiyetler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in insan ruhunu, varoluşu ve iç dünyayı derin bir şekilde ele alan ‘Bir Adam Yaratmak’ eseri de bu anlamda gençlerimiz için önemli bir rehber niteliğindedir. Bugün burada sadece bir film izlemedik, aynı zamanda edebiyatın sinema ile nasıl güçlü bir etkileşim oluşturduğuna, sanatın insanın düşünce dünyasını nasıl zenginleştirdiğine hep birlikte tanıklık ettik. Gençlerimizin izledikleri her sahnede düşünmelerini, sorgulamalarını ve kendi hayatlarına dair yeni bakış açıları geliştirmelerini arzu ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, millî ve manevi değerlerine bağlı, estetik bakış açısı gelişmiş, kültürel birikimi güçlü nesiller; güçlü Türkiye’nin en sağlam teminatıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizi sanatla, edebiyatla ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.