Kayseri'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (49) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.