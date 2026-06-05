Kayseri’de 70’inci ERVA Spor Okulu Ağırnas’ta Açıldı

(RHA) – Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde düzenlenen 70’inci ERVA Spor Okulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve milli-manevi değerlerle yetiştirmek amacıyla başlatılan projenin büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde açılan ORAN ERVA Spor açılışına, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, daire müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. 3 yıl önce “Her mahallede bir ERVA Spor Okulu” hedefiyle yola çıktıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, bugün 70’inci merkezin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Çiçek, “Türk gençlerinin yanında dimdik duracağız. Onların başarılarıyla gurur duyacağız diyerek çıktığımız bu yolda çok şükür 70’inci ERVA’yı açtık” dedi.

Ağırnas’ın Kayseri için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Çiçek, mahallenin Mimar Sinan’ın memleketi olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Daha önce Ağırnas’a ERVA Spor Okulu kazandırma sözü verdiğini hatırlatan Çiçek, verilen sözün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERVA Spor Okullarının yalnızca spor yapılan merkezler olmadığını kaydeden Çiçek, “Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kötü alışkanlıklara ve suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz. Bayrağımızın arkasında dimdik duracak nesiller yetiştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Projeye belediyeler, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve esnafın destek verdiğini belirten Çiçek, ERVA Spor Okullarının Türkiye’ye örnek bir model haline geldiğini ifade etti. Sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarla Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya başladığını söyleyen Çiçek, bu başarının artarak devam edeceğine inandığını kaydetti.Konuşmasında gençlere de seslenen Çiçek, spor salonlarının ve sanat merkezlerinin önemine dikkat çekerek, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Ağırnaslı gençlerin hem Mimar Sinan’ın hem de Burhan Kaplan’ın mirasına sahip çıkmaları gerektiğini belirten Çiçek, sporun ve eğitimin gençleri güçlü kılacağını söyledi.

Ailelere de çağrıda bulunan Çiçek, çocukları kötü alışkanlıklara sürüklemek isteyen çevrelere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Çocuklarımızı sporla, sanatla ve milli-manevi değerlerle buluşturacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Sizler de evlatlarınızın yanında olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, ERVA Spor Okullarının sadece spor tesisleri olmadığını, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, gençlerin güvenli bir ortamda yetiştiği merkezler olduğunu sözlerine ekledi.

