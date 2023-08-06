Kayseri'de 700 Depremzede İşe Yerleştirildi

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Kayseri’ye gelen depremzedelerden 700’u aşkın vatandaşı işe yerleştirdiklerini söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Müdürü Ak; üniversite tercih döneminin devam ettiğini ve bu süreçte öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olmak için meslek danışmanlığı faaliyetlerine başladıklarını bildirdi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Bilindiği üzere 2023 yılı tercih dönemi başlamış olup 8 Ağustos Salı gününe kadar devam edecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde yürüttüğümüz bu programımızda kurumumuz iş ve meslek danışmanları; Kocasinan, Melikgazi ve Develi’de bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri içerisinde kurulan Tercih Danışmanlığı birimlerinde öğrencilere destek vermek amacıyla meslek danışmanlığı faaliyetlerine başladı. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kabiliyetlerine uygun mesleği seçmelerine ve özellikle sevdiği mesleği ileriki hayatlarınca icra etmenin ne kadar önemli olduğunu bilerek öğrencilere kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla kıymetli gençlerimize bu hizmeti veriyoruz. Onların yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca işkur.gov.tr adresimizde üniversite tercih dönemimizde meslek seçimine destek dergimizi de incelemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"700’ü aşkın depremzedeyi işe yerleştirdik"

Öte yandan Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından şehre gelen depremzedelerle görüşmelerin yapıldığını aktaran Ak, geçen 6 aylık süreçte 700’ü aşkın depremzedeyi işe yerleştirdiklerini ifade etti. Ak; "Yaşanan deprem felaketinin ardından ilimize gelen depremzedelere yönelik olarak öncelikle onları yurtlarda, misafirhaneler ve otellerde ziyaret ederek çalışmalara başladık. Kalıcı olan veya memleketlerine gitmeden burada belli sürede şişe yerleşmek isteyenlere destek amaçlı görüşmeler yaptık. Yoğunluğu azalmış olsa da bu görüşmeler devam ediyor. 6 aylık süreçte yaklaşık 700’ün üzerinde depremzedeyi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Ayrıca kısa adı TYP olan Toplum Yararına Program çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurtlarında tamamı depremzedelerden oluşan ve kadınların ağırlıklı olduğu kişiler hizmetlerini yürüttü ve geçici olarak istihdam edildi. Yine aynı şekilde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yürüttüğü deprem bölgelerine gönderilen ikinci el eşyaların sevkiyatında görevli TYP’liler de yine depremzedelerden seçilmiş olmakla birlikte hizmet devam etmektedir. İş verenlerimize depremzedelerin işe yerleştirilmesinde gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.