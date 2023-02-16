Kayseri'de 73 ağır hasarlı yapı var: 5 okul boşaltılıyor

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Kayseri'de hasar oluşan 5 okulun boşaltıldığını açıkladı. 

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  • 16.02.2023 19:11
  • Güncelleme: 16.02.2023 19:11
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Kayseri'de 73 ağır hasarlı yapı var: 5 okul boşaltılıyor

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Valilik toplantı salonunda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen sarsıcı deprem sonrası Kayseri’deki durum ile ilgili basın toplantısı yaptı. Deprem nedeniyle kentte 73 ağır hasarlı bina olduğunu ifade eden Eser, "İlk günden bu yana sahadayız. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. AFAD kriz merkezinde 24 saat paydaşlar görev yapıyor. Sarız ilçesi deprem bölgesine yakın olması sebebiyle hasar yoğunlukta. Orada yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bunun ötesinde il genelinde 2 bin 432 hasar tespiti çalışması yapıldı. Bunlar içerisinde 73 ağır hasarlı bina tespit edildi. İl merkezinde 3 konut, birisi 2 diğeri 4 katlı olmak üzere bir tane de 12 katlı ev var; oranın yıkım kararı çıktı. 2 ilköğretim 1 lise olmak üzere 3 okulu 1. dönemde boşaltmıştık; yapmış olduğumuz deprem analizi raporlarına göre toplamda kalan 6 okulla ilgili süreç devam ediyor. Öğretmenevinde riskli durum yok. Ahmet Ulucan İlkokulu; bir kısmı yeni binaya taşınacak eski bina yıkılacak. Bunun haricinde 5 okul da boşaltılıyor, pazartesi öğrenime başlamayacak. Bugüne kadar deprem bölgesinden gelip hastanemize ve il hastanelerine başvuran 5 bin 150 depremzede içerisinden 619’u serviste, 233'ü yoğun bakımda. Bunun yanında 4 bin 153 taburcu olan depremzede var. 100 kişi de ayakta tedavi olarak gitmiştir. Hastanelerimizde 774 boş yatak kapasitemiz var” diye konuştu. 

Bu arada, 20 Şubat öncesi boşaltılmasına karar verilen okullar ise şunlar:
Besime Özderici Ortaokulu, Kadir Has Ortaokulu, Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Av. Ahmet Ulucan İlkokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi.

1ha

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