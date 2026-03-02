Kayseri'de 74.500 adet makaron ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6.141 paket kaçak sigara, 31 kilogram kaçak tütün ve 74.500 adet makaron ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili rapor yayınladı. Buna göre; yapılan çalışmalar neticesinde; 138 litre sahte alkol, 390 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1.237 adet emtia, 925 TAPDK bandrolü, 6.141 paket kaçak sigara, 31 kg kaçak tütün, 74.500 adet makaron, 2 adet sikke, 38 adet sahte evrak, 100 adet sahte çek, senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3.602 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız tüfek, 580 adet tüfek fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet balistik yelek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 32 olay kapsamında 47 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında 77 şahıs yakalandı.