Kayseri'de 74.500 adet makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili rapor yayınladı. Buna göre; yapılan çalışmalar neticesinde; 138 litre sahte alkol, 390 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1.237 adet emtia, 925 TAPDK bandrolü, 6.141 paket kaçak sigara, 31 kg kaçak tütün, 74.500 adet makaron, 2 adet sikke, 38 adet sahte evrak, 100 adet sahte çek, senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3.602 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız tüfek, 580 adet tüfek fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet balistik yelek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 32 olay kapsamında 47 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında 77 şahıs yakalandı.