Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de Taşhan bölgesi kazı çalışmalarında görevli Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri'nin yeraltı konusunda çok zengin bir şehir olduğunu belirterek, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajı mevkide yaptıkları kurtarma çalışmalarında 7,5 milyon yıllık aslan kafatasının bulunduğunu söyledi.

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  • 20.12.2022 11:35
  • Güncelleme: 20.12.2022 11:55
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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu
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Kayseri’de Taşhan bölgesi kazı çalışmalarında görevli Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri’nin yeraltı konusunda çok zengin bir şehir olduğunu belirterek, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçecik Barajı mevkide yaptıkları kurtarma çalışmalarında 7,5 milyon yıllık aslan kafatasının bulunduğunu söyledi.

Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri’nin yeraltı konusunda çok zengin bir şehir olduğunu söyleyerek, “Kayseri’nin yeraltı muazzam zengin bir yapıya sahip. Zaten Yamula Barajı’nda bulunan fosillerin büyüklüğü, korunma durumları önceki yıllarda çıkan fosillerde de bunu gün yüzüne çıkardık. İnsanlarla buluşturduk bu fosilleri. Bu fosillerden yola çıkarak zaten Kayseri’nin verimli olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda daha sonra ilerleyen yıllarda farklı yerlerden hep ihbar geldi. Ayni şekilde oralardan da fosil kalıntımız çok. Kayseri’nin farklı farklı noktalarından ihbarlar geldi ve fosil buluntularına ulaştık” dedi.

Bahçecik Barajı mevkide aslan kafatasının bulunduğunu ve buluntuların 7,5 milyon yıla tekabül ettiğini söyleyen Ömer Dağ, “Özellikle bu sene Bahçecik Barajı’nda fosil buluntusu ihbarı geldi. Oradan da çok güzel örnekler çıktı. Aslanımız var örnek olarak. Kafatasının belli bir kısmı mevcut, korunmuş durumda. Gergedanımız var, zürafamız var. Farklı örneklerimiz var. Kayseri bu yönden çok zengin ve çok yoğun buluntular tespit ediyoruz farklı lokasyonlarda. Kayseri genel olarak Kızılırmak Havzası’nda ve baktığımızda jeolojik olarak buluntuların dönemleri de 7,5 milyon yıla tekabül ediyor. Yani geç miyosen dediğimiz döneme tekabül ediyor desek daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

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İHA

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