  • Kayseri'de 77 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. (21), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Hırsızlık", “Tehdit” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından hakkında kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
 

Haber Merkezi

