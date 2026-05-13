Kayseri'de 8 ilçeye bin 975 ton asfalt hibesi desteği verilecek

AK Parti Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kayseri’deki 8 ilçeye bitüm (asfalt) hibe desteği verileceğini duyurdu.

Buna göre, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini kapsayan toplam bin 975 ton bitüm (asfalt) hibe desteği verilecek.

Milletvekili Özsoy yaptığı paylaşımında, “Hayırlı Olsun Kayserim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından ilçelerimize sağlanan bitüm (Asfalt) hibe desteklerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’mizin ulaşım ağının güçlenmesine katkı sunacak bu önemli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Güçlü Türkiye yolunda, güçlü Kayseri için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.