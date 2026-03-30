Kayseri'de 8. Kitap Fuarı'nın Müjdesi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 62'nci Kütüphane Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kayseri'nin bir kütüphaneler şehri olduğunu vurguladı. Mesajında, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin okuma alışkanlığını artırma ve kültürel değerleri koruma konusundaki önemine dikkat çekti.

Osman GERÇEK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki kütüphanelerin, gençlerin ve vatandaşların bilgiye erişimini sağladığını belirterek, kütüphanelerin geleceğe miras kalacak en değerli kültürel hazineler olduğunu ifade etti. 2026 yılının ilk 3 ayında kütüphanelerin 436 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 2025 yılında toplam 1 milyon 893 bin 821 ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Ayrıca, Kayseri’nin kütüphanelerinin 2025 yılında Mevlana Kütüphanesi ve Altınoluk Kütüphanesi gibi yeni hizmetlerle zenginleştiğini belirtti. Son 5 yılda Kayseri’ye toplam 10 kütüphane kazandırıldığı ve kütüphanelerde 10 milyon 534 bin 233 ziyaretçi sayısına ulaşıldığı bilgisi verildi.

Başkan, kütüphanelerin dijital bağımlılığın arttığı günümüzde gençlerin eğitiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Kayseri’de 8. Kayseri Kitap Fuarı’nın 17-26 Nisan 2026 tarihlerinde düzenleneceğini müjdeledi. Kitap fuarının, birçok yazar ve yayınevi ile Kayserilileri buluşturacağını ifade etti. Tüm hemşehrileri, bu etkinliğe davet edildi.

Haber Merkezi
Bakmadan Geçme

Vali Çiçek 'Kayseri'de en çok keyif aldığım taleplerden birisi 10'da kapanan kütüphanenin 11'de kapanmasını istediler'
Vali Çiçek; “Kayseri’de en çok keyif aldığım taleplerden birisi; 10’da kapanan kütüphanenin 11’de kapanmasını istediler”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kayseri Barosu'nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Kayseri Barosu’nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
ERÜ'de, 'Gerçek Zeka ve Yapay Zeka'Sempozyumu
ERÜ’de, “Gerçek Zeka ve Yapay Zeka”Sempozyumu
