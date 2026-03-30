Kayseri'de 8. Kitap Fuarı'nın Müjdesi Verildi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki kütüphanelerin, gençlerin ve vatandaşların bilgiye erişimini sağladığını belirterek, kütüphanelerin geleceğe miras kalacak en değerli kültürel hazineler olduğunu ifade etti. 2026 yılının ilk 3 ayında kütüphanelerin 436 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 2025 yılında toplam 1 milyon 893 bin 821 ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Ayrıca, Kayseri’nin kütüphanelerinin 2025 yılında Mevlana Kütüphanesi ve Altınoluk Kütüphanesi gibi yeni hizmetlerle zenginleştiğini belirtti. Son 5 yılda Kayseri’ye toplam 10 kütüphane kazandırıldığı ve kütüphanelerde 10 milyon 534 bin 233 ziyaretçi sayısına ulaşıldığı bilgisi verildi.

Başkan, kütüphanelerin dijital bağımlılığın arttığı günümüzde gençlerin eğitiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Kayseri’de 8. Kayseri Kitap Fuarı’nın 17-26 Nisan 2026 tarihlerinde düzenleneceğini müjdeledi. Kitap fuarının, birçok yazar ve yayınevi ile Kayserilileri buluşturacağını ifade etti. Tüm hemşehrileri, bu etkinliğe davet edildi.