Kayseri'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü M.A. (58), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü M.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu. 

Haber Merkezi

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