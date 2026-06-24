Kayseri'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü M.A. (58), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü M.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin cezaevine konuldu.