Kayseri'de 800 yataklı yeni hastane yapım sürecine gelecek yıl başlanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, ERÜ Hastaneleri ile ilgili gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Rektör Altun, “Biz üniversite hastanemizde çok büyük projeye adım atıyoruz. Bugün 800 yataklı hastane projemizin yapımıyla ilgili Aralık ayında süreç tamamlanıyor. Çağdaş sismik izolatörlü olarak yapı. Muhtemel bir depremde salınımları geçiştiren, kendi elektriğini üreten, yağmur suyunu sulama amaçlı depolayan, akıllı yeşil bir proje olarak ortaya koyuyoruz. Ve süreçlerde 2026 içerisinde muhtemelen Nisan, Mayıs gibi yapım ihalesi sürecine geçeceğiz ama bunları bir taraftan yaparken mevcut hastane imkanlarımızı da biz kaderine terk etmiyoruz. Biz ne yapıyoruz orada? Bire bir sayın başhekimimizle olsun, ana bilim dalı başkanlarıyla olsun çeşitli planlamalar içerisinde hareket ediyoruz. Bakın bugün 11.-12. kat ana binada yenilendi tamamıyla. 9.-10. katta Eylül ayı sonunda tamamlanmış oluyor. Son derece temiz, çağdaş, yeni hastane sürecine kadar hizmetinde aksama olmayacak şekilde yenileme çalışmamız devam ediyor. Onkoloji hastanemizi, hayırseverimiz Turkuaz Seramik olarak Sayın Abidin Özkaya Başkanımıza ben çok teşekkür istiyorum. Bakın A'dan Z'ye yenilenmiş oldu ve hizmetine yapıldıktan sonra yenilenmiş yüzüyle devam ediyor. Ki 12., 11., 10. ve 9. katları da Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yapılan bir çalışmadır. Ve bu yenilemeler aslında hastanemize ve insanımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

