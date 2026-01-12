Kayseri'de 86 mahalle yolu trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına merkez ve kırsal ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, fen işleri, kırsal hizmetler ile park ve bahçeler daire başkanlıkları koordinasyonunda toplam 156 araç ve 421 personel ile sahada 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler doğrultusunda teyakkuz halinde olan ve kar yağışı yaşanan günlerde yağışın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını hızla başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

148 personel ve 85 araç ile hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Akkışla ilçesinde 2, Bünyan’da 23, Develi’de 5, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 15, Sarıoğlan’da 11, Sarız’da 5, Talas’ta 2, Tomarza’da 10, Yahyalı’da 8 ve Yeşilhisar’da 3 mahalle yolu olmak üzere, 11 ilçede toplam 688 kilometrelik yol ağında 86 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Pınarbaşı ilçesinde 97, Sarız’da 29, Yahyalı’da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 128 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yağışın yoğun olduğu bölgelerde sürekli yol açma çalışmalarını sürdürürken, özellikle Pınarbaşı ve Sarız’da açılan yollar yoğun tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Bu nedenle açık-kapalı yol sayısı anlık değişkenlik gösteriyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çalışmalar, muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülerek kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca kırsal mahallelerde itfaiye, sağlık (112) ve acil müdahale ekiplerinin ulaşımının kesintisiz sağlanabilmesi için öncelikli yol açma çalışmaları da yürütülüyor.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araçla ana arter ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.