Kayseri'de 88 milyonluk sahte reçete davasında tüm sanıklar serbest kaldı

Aralarında eczacı ve eczacı kalfalarının da bulunduğu sanıklar, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar, reçete ve rapor düzenleme yetkilerinin bulunmadığını, kendilerine gelen belgelerin doktor onaylı olduğunu savundu.

Eczacılar, reçeteleri sisteme kalfalarının girdiğini belirterek sorumluluğu çalışanlarına yöneltirken; kalfalar ise eczacı onayı olmadan işlem yapmadıklarını ifade etti. Sanıklar, “E-reçete veya raporu doktor düzenler, biz yalnızca SUT kurallarına uygunluğunu kontrol ederiz” diyerek suçlamaları reddetti.

Davada dikkat çeken bir diğer nokta, ilaçları eczanelerden kimin teslim aldığına dair çelişkili ifadeler oldu. Bazı sanıklar, ilacı tutuklu eczacı kalfaları E.Ö. ve E.Ö.’nün teslim aldığını öne sürdü. Ayrıca Erciyes Üniversitesi’nde görevli M.Ç.’nin doktorların elektronik imzalarını kullanarak reçete hazırladığı iddiası da gündeme geldi.

Şikâyetçi C.B., mahkemede “Benim adıma bir yıl boyunca ilaç alınmış, bana hiç ulaşmadı. SGK ve CİMER’e defalarca başvurdum, ancak konu basına yansıyınca soruşturma açıldı” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Savcılık, mütalaasında tutuklu sanıkların tahliyesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu iki sanığın tahliyesine ve diğer sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi.

Dava ileri bir tarihe ertelendi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.