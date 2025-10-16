Kayseri'de 9 ay içerisinde 25 bin 750 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 9 ay içerisinde satılan konut rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Kayseri'de Eylül ayı içerisinde 3 bin 407 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,67 azalış olarak kayda geçti.

9 AY İÇERİSİNDE 25 BİN 750 KONUT SATILDI

Ocak-Eylül arası döneme bakıldığında geçen yıla oranla yüzde 15 artış oldu ve 25 bin 750 konut satıldı. Ülke geneline bakıldığın 9 aylık dilimde toplamda bir milyon 128 bin 727 konut satıldı.

Kayseri'de ipotekli konut satışları Eylül ayında geçen yıla oranla yüzde 25 artış göstererek 466 oldu. Eylül ayı içerisinde ipotekli satışlar, toplan konut satışları içerisinde yüzde 14'e yakın pay aldı ve diğer konut satışları Eylül ayında 3 bin 202 olarak geçen yıla oranda yüzde 8,15 azaldı.

İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Eylül ayı içerisinde ilk el konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 17,82 artarak 983 oldu ve ikinci el konut satışları Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 2'ye yakın artış gösterek 2 bin 434 oldu.