Kayseri'de 9 ilçede elektrik kesilecek(10 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 10 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;



BÜNYAN

09:00 – 14:00

Karahıdır Mah. Karahıdır Küme Evler ve civarları

09:00 – 17:30

Doğanlar Mah. Mersinönü Küm.Ev. ve civarları

09:00 – 17:30

Fatih Mah. Camii Sok., 301. Sok., 300. Sok., Şato Sok., Hayrettin Eser Cad., Keskin Sok., Nail Ağa Bul., 308. Sok. ve civarları

09:00 – 17:30

Fatih Mah. Hayrettin Eser Cad., Vahit Karahan Cad., Horasan Sok., Nail Ağa Bul., 311. Sok. ve civarları

09:00 – 10:00

Yünören Mah. Yünören Küme Evler ve civarları

10:30 – 11:30

Köprübaşı Mah. Köprübaşı Küme Evler ve civarları

DEVELİ

09:00 – 13:00

Sindelhöyük Camikebir Mah. İdris Aşık Cad., 2266. Sok., 2264. Sok., Kılıç 2. Sok., 728. Sok., 731. Sok., Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad., 727. Sok., Hasan Hodul Cad., 723. Sok., 2250. Sok., 2270. Sok., 721. Sok., 2273. Sok., 740. Sok., 2274. Sok., Bahçelievler 1. Sok., 2263. Sok., 2277. Sok., 2269. Sok., 2271. Sok., 2265. Sok., 730. Sok., 2275. Sok. ve civarları

Soysallı Mah. Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad. ve civarları

Bahçelievler Mah. Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad. ve civarları

09:00 – 17:00

Ayşepınar Mah. Ayşepınar Küme Evler ve civarları

HACILAR

08:45 – 17:00

Beğendik Mah. Sakar Eşmecik Cad., Sarper Sok., Köşe Beğendik Cad., Yaver Sok., Kükürt Sok. ve civarları

Yediağaç Mah. Sakar Eşmecik Cad., Besin Sok., Kergah Cad., Kar Sok., Şen Sok., Yağmur Sok., Olgaç Sok., 5989. Sok. ve civarları

13:00 – 17:00

Yukarı Mah. Karacalar Sok., Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarları

Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarları

İNCESU

08:45 – 17:30

Semerkent Mah. Harman Cad., Bölükler Küm.Ev., 110. Bul. ve civarları

Bahçelievler Mah. 131. Küm.Ev., 110. Bul., 130. Küm.Ev. ve civarları

KOCASİNAN

08:45 – 17:30

Taşhan Mah. 851. Cad., 901. Küm.Ev., 885. Sok. ve civarları

Çevril Mah. 983. Küm.Ev., 945. Küm.Ev. ve civarları

09:00 – 12:30

Şeker Mah. 5334. Sok., 5331. Sok., 3162. Sok. ve civarları

09:00 – 10:30

Sancaktepe Mah. Erkilet Bulv., Cebel Sok. ve civarları

Camiikebir Mah. Erkilet Bulv. ve civarları

09:30 – 16:00

Himmetdede Mah. Ankara Bul., Atatürk 5. Bul., 5179. Sok., Camiikebir Sok. ve civarları

10:30 – 12:00

Sancaktepe Mah. Ihlara Sok., 4355. Sok., Ilımlı Cad., 4356. Sok., Erkilet Bulv. ve civarları

13:30 – 15:00

Yeşil Mah. Balalan Sok., Karagöl Sok., Balalan Çıkmaz Sok., Kapı Sok., Ergen Sok., Barlas Sok., Elagöz Cad., İzin Çıkmaz Sok., Boncuklu Sok., Nazik Sok., Uçar Sok., Erbay Sok., Erişen Çıkmaz Sok., Erişen Sok., Esencik Çıkmaz Sok., Esencik Sok. ve civarları

13:30 – 17:00

Şeker Mah. 5333. Sok., Muhsin Yazıcıoğlu Bul., 3162. Sok., 5242. Cad., 5338. Sok., 5336. Sok., 3144. Sok., 3156. Sok., 3146. Sok. ve civarları

Oymaağaç Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul., 5242. Cad. ve civarları

Camiikebir Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. ve civarları

15:00 – 16:30

Sancaktepe Mah. Erkilet Bulv. ve civarları

Mithatpaşa Mah. Erkilet Bulv. ve civarları

Yeşil Mah. Şht. Kd. Bnb. Mahmut Şahin Cad. ve civarları

MELİKGAZİ

08:45 – 16:30

Kazımkarabekir Mah. Süleymaniye Sok., Süleymaniye Geç., Reyhan Cad., Güldiken Sok., Haslet Sok. ve civarları

Altınoluk Mah. Reyhan Cad., Şelale Geçidi Sok., Reyhan Çık. Sok., Eskibağ Cad. ve civarları

08:45 – 16:45

Kazımkarabekir Mah. Himalaya Sok., Şenbağlar Sok., Varinlioğlu Cad., Sultantepe Sok., Sultantepe Çık., Gülyazı Sok., Ağrı Sok., Sima Sok., 1045. Sok., Varinlioğlu Çık. Sok., Toros Cad., Cilo Sok., Korucu Sok., Gündoğan 1. Sok., Kaşıkçı Sok., Çayüstü Sok., 1044. Sok., 1043. Sok., Koza Sok. ve civarları

08:45 – 16:45

Sakarya Mah. Selvican Sok., 916. Sok., Başpınar Sok., Doğanyurt Cad., Abdülhamid Han Bul., Dilber Sok. ve civarları

Esentepe Mah. Direk Sok., Doğanyurt Cad., Döşeme Sok., Aydemir Doğan Cad. ve civarları

08:45 – 16:30

Kayabağ Mah. Gesi Kayabağ Cad., Mehmet Özet Cad., Haziran 1. Sok., Adalet Sok., Ahmet Salih Ay Cad., 3199. Sok. ve civarları

08:45 – 12:30

Osman Kavuncu Mah. Cem Sultan Cad., Şenyurt Sok., Yurtseven Sok., Ulaç Sok., Onur Sok., Şehit Sok., Ahmet Gazi Ayhan Bul. ve civarları

09:00 – 14:00

Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Meram Sok., Yeşilçay Sok., Aydemir Doğan Cad., Muratlı Sok., Yüce Yurt Sok., Güler Sok., Direk Sok., 981. Sok., 980. Sok., Yunuslar Sok., Yeşilce Sok., Bozdoğan Sok., İkizler Geç. Sok. ve civarları

09:00 – 11:00

Esentepe Mah. Yunuslar Sok., 978. Sok., Girne Şehitleri Cad. ve civarları

09:00 – 11:00

Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Muratlı Sok., Direk Sok., Yüce Yurt Sok., Yunuslar Sok. ve civarları

11:00 – 12:00

Esentepe Mah. 978. Sok. ve civarları

13:00 – 17:00

Esentepe Mah. Direk Sok., Döşeme Sok. ve civarları

13:30 – 14:30

Hürriyet Mah. Fırat Cad., Gökalp Cad. ve civarları

Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad., Fırat Cad. ve civarları

Aydınlıkevler Mah. Fırat Cad. ve civarları

14:00 – 17:00

Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Muratlı Sok., Direk Sok., Yunuslar Sok., Yüce Yurt Sok. ve civarları

14:45 – 15:45

Osman Kavuncu Mah. Cem Sultan Cad., Osman Kavuncu Bul., Onur Sok. ve civarları

PINARBAŞI

10:00 – 11:00

Söğütlü Mah. Söğütlü Küme Evler ve civarları

10:00 – 15:00

Büyükkaramanlı Mah. 3107. Sok., 3109. Sok., 3100. Sok., 3108. Sok., 3106. Sok., 3103. Sok., 3104. Sok., 3102. Sok., 3098. Sok., 3115. Sok., 3117. Sok., 3118. Sok., 3116. Sok., 3105. Sok. ve civarları

İğdelipayaslı Mah. İğdelipayaslı Küm.Ev., Kırımuşağı Küm.Ev. ve civarları

Pulpınar Mah. Pulpınar Küme Evler, Sitti Uşağı Küm.Ev. ve civarları

Büyükkömarmut Mah. Büyükkömarmut Küm.Ev. ve civarları

Karahacılı Mah. Karahacılı Küm.Ev. ve civarları

Küçükkömarmut Mah. Küçükkömarmut Küme Evler ve civarları

11:00 – 12:00

Cinliören Mah. Cinliören Küm.Ev. ve civarları

13:00 – 14:00

İnlören Mah. İnlören Küm.Ev. ve civarları

13:00 – 14:00

Hassa Mah. Hassa Küm.Ev. ve civarları

Tözgün Mah. Tözgün Küm.Ev. ve civarları

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

Tersakan Mah. Tersakan Küm.Ev. ve civarları

15:00 – 16:00

Panlı Mah. Panlı Küme Evler ve civarları

SARIZ

08:30 – 17:30

Çörekdere Mah. Bostanlık Sok., Çörekdere Köyü, 82. Sok., Maraşyolu Cad. ve civarları

Yedioluk Mah. Yedioluk Küme Evler, Yedioluk Köyü ve civarları

Kıskaçlı Mah. Kıskaçlı Küm.Ev., Kulaksız Küm.Ev., Kıskaçlı Köyü, Kulaksız Mez. ve civarları

10:00 – 12:00

Karapınar Mah. Karapınar Küm.Ev. ve civarları

13:00 – 15:30

Çavdar Mah. Şarlak Küm.Ev. ve civarları

15:30 – 17:30

Damızlık Mah. Damızlık Küme Evler ve civarları

YAHYALI

09:00 – 12:00

Kirazlı Mah. 141. Sok., Kirazlı Küm.Ev., 153. Sok., 149. Sok., 159. Sok., 145. Sok., 157. Sok., 142. Sok., 154. Sok., 155. Sok., 148. Sok., 160. Sok., 146. Sok., 143. Sok., 152. Sok., 144. Sok., 147. Sok., 158. Sok., 55. Sok., 57. Sok., 150. Sok., 170. Küm.Ev., 164. Sok. ve civarları

Yenice Mah. 55. Sok., 56. Sok., 57. Sok. ve civarları

11:00 – 17:00

Kirazlı Mah. 141. Sok., 153. Sok., 157. Sok., 154. Sok., 155. Sok., 160. Sok., 149. Sok., 57. Sok., 150. Sok., 170. Küm. Ev., 164. Sok. ve civarları