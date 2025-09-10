Kayseri'de 9 ilçede elektrik kesilecek(10 Eylül)
KCETAŞ, 10 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Sarız, Melikgazi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Bünyan, Develi, Yahyalı, Pınarbaşı olmak üzere 9 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 10 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
BÜNYAN
09:00 – 14:00
Karahıdır Mah. Karahıdır Küme Evler ve civarları
09:00 – 17:30
Doğanlar Mah. Mersinönü Küm.Ev. ve civarları
09:00 – 17:30
Fatih Mah. Camii Sok., 301. Sok., 300. Sok., Şato Sok., Hayrettin Eser Cad., Keskin Sok., Nail Ağa Bul., 308. Sok. ve civarları
09:00 – 17:30
Fatih Mah. Hayrettin Eser Cad., Vahit Karahan Cad., Horasan Sok., Nail Ağa Bul., 311. Sok. ve civarları
09:00 – 10:00
Yünören Mah. Yünören Küme Evler ve civarları
10:30 – 11:30
Köprübaşı Mah. Köprübaşı Küme Evler ve civarları
DEVELİ
09:00 – 13:00
Sindelhöyük Camikebir Mah. İdris Aşık Cad., 2266. Sok., 2264. Sok., Kılıç 2. Sok., 728. Sok., 731. Sok., Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad., 727. Sok., Hasan Hodul Cad., 723. Sok., 2250. Sok., 2270. Sok., 721. Sok., 2273. Sok., 740. Sok., 2274. Sok., Bahçelievler 1. Sok., 2263. Sok., 2277. Sok., 2269. Sok., 2271. Sok., 2265. Sok., 730. Sok., 2275. Sok. ve civarları
Soysallı Mah. Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad. ve civarları
Bahçelievler Mah. Şht. Üstğm. Ömer Mavi Cad. ve civarları
09:00 – 17:00
Ayşepınar Mah. Ayşepınar Küme Evler ve civarları
HACILAR
08:45 – 17:00
Beğendik Mah. Sakar Eşmecik Cad., Sarper Sok., Köşe Beğendik Cad., Yaver Sok., Kükürt Sok. ve civarları
Yediağaç Mah. Sakar Eşmecik Cad., Besin Sok., Kergah Cad., Kar Sok., Şen Sok., Yağmur Sok., Olgaç Sok., 5989. Sok. ve civarları
13:00 – 17:00
Yukarı Mah. Karacalar Sok., Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarları
Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarları
İNCESU
08:45 – 17:30
Semerkent Mah. Harman Cad., Bölükler Küm.Ev., 110. Bul. ve civarları
Bahçelievler Mah. 131. Küm.Ev., 110. Bul., 130. Küm.Ev. ve civarları
KOCASİNAN
08:45 – 17:30
Taşhan Mah. 851. Cad., 901. Küm.Ev., 885. Sok. ve civarları
Çevril Mah. 983. Küm.Ev., 945. Küm.Ev. ve civarları
09:00 – 12:30
Şeker Mah. 5334. Sok., 5331. Sok., 3162. Sok. ve civarları
09:00 – 10:30
Sancaktepe Mah. Erkilet Bulv., Cebel Sok. ve civarları
Camiikebir Mah. Erkilet Bulv. ve civarları
09:30 – 16:00
Himmetdede Mah. Ankara Bul., Atatürk 5. Bul., 5179. Sok., Camiikebir Sok. ve civarları
10:30 – 12:00
Sancaktepe Mah. Ihlara Sok., 4355. Sok., Ilımlı Cad., 4356. Sok., Erkilet Bulv. ve civarları
13:30 – 15:00
Yeşil Mah. Balalan Sok., Karagöl Sok., Balalan Çıkmaz Sok., Kapı Sok., Ergen Sok., Barlas Sok., Elagöz Cad., İzin Çıkmaz Sok., Boncuklu Sok., Nazik Sok., Uçar Sok., Erbay Sok., Erişen Çıkmaz Sok., Erişen Sok., Esencik Çıkmaz Sok., Esencik Sok. ve civarları
13:30 – 17:00
Şeker Mah. 5333. Sok., Muhsin Yazıcıoğlu Bul., 3162. Sok., 5242. Cad., 5338. Sok., 5336. Sok., 3144. Sok., 3156. Sok., 3146. Sok. ve civarları
Oymaağaç Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul., 5242. Cad. ve civarları
Camiikebir Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. ve civarları
15:00 – 16:30
Sancaktepe Mah. Erkilet Bulv. ve civarları
Mithatpaşa Mah. Erkilet Bulv. ve civarları
Yeşil Mah. Şht. Kd. Bnb. Mahmut Şahin Cad. ve civarları
MELİKGAZİ
08:45 – 16:30
Kazımkarabekir Mah. Süleymaniye Sok., Süleymaniye Geç., Reyhan Cad., Güldiken Sok., Haslet Sok. ve civarları
Altınoluk Mah. Reyhan Cad., Şelale Geçidi Sok., Reyhan Çık. Sok., Eskibağ Cad. ve civarları
08:45 – 16:45
Kazımkarabekir Mah. Himalaya Sok., Şenbağlar Sok., Varinlioğlu Cad., Sultantepe Sok., Sultantepe Çık., Gülyazı Sok., Ağrı Sok., Sima Sok., 1045. Sok., Varinlioğlu Çık. Sok., Toros Cad., Cilo Sok., Korucu Sok., Gündoğan 1. Sok., Kaşıkçı Sok., Çayüstü Sok., 1044. Sok., 1043. Sok., Koza Sok. ve civarları
08:45 – 16:45
Sakarya Mah. Selvican Sok., 916. Sok., Başpınar Sok., Doğanyurt Cad., Abdülhamid Han Bul., Dilber Sok. ve civarları
Esentepe Mah. Direk Sok., Doğanyurt Cad., Döşeme Sok., Aydemir Doğan Cad. ve civarları
08:45 – 16:30
Kayabağ Mah. Gesi Kayabağ Cad., Mehmet Özet Cad., Haziran 1. Sok., Adalet Sok., Ahmet Salih Ay Cad., 3199. Sok. ve civarları
08:45 – 12:30
Osman Kavuncu Mah. Cem Sultan Cad., Şenyurt Sok., Yurtseven Sok., Ulaç Sok., Onur Sok., Şehit Sok., Ahmet Gazi Ayhan Bul. ve civarları
09:00 – 14:00
Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Meram Sok., Yeşilçay Sok., Aydemir Doğan Cad., Muratlı Sok., Yüce Yurt Sok., Güler Sok., Direk Sok., 981. Sok., 980. Sok., Yunuslar Sok., Yeşilce Sok., Bozdoğan Sok., İkizler Geç. Sok. ve civarları
09:00 – 11:00
Esentepe Mah. Yunuslar Sok., 978. Sok., Girne Şehitleri Cad. ve civarları
09:00 – 11:00
Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Muratlı Sok., Direk Sok., Yüce Yurt Sok., Yunuslar Sok. ve civarları
11:00 – 12:00
Esentepe Mah. 978. Sok. ve civarları
13:00 – 17:00
Esentepe Mah. Direk Sok., Döşeme Sok. ve civarları
13:30 – 14:30
Hürriyet Mah. Fırat Cad., Gökalp Cad. ve civarları
Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad., Fırat Cad. ve civarları
Aydınlıkevler Mah. Fırat Cad. ve civarları
14:00 – 17:00
Esentepe Mah. Girne Şehitleri Cad., Muratlı Sok., Direk Sok., Yunuslar Sok., Yüce Yurt Sok. ve civarları
14:45 – 15:45
Osman Kavuncu Mah. Cem Sultan Cad., Osman Kavuncu Bul., Onur Sok. ve civarları
PINARBAŞI
10:00 – 11:00
Söğütlü Mah. Söğütlü Küme Evler ve civarları
10:00 – 15:00
Büyükkaramanlı Mah. 3107. Sok., 3109. Sok., 3100. Sok., 3108. Sok., 3106. Sok., 3103. Sok., 3104. Sok., 3102. Sok., 3098. Sok., 3115. Sok., 3117. Sok., 3118. Sok., 3116. Sok., 3105. Sok. ve civarları
İğdelipayaslı Mah. İğdelipayaslı Küm.Ev., Kırımuşağı Küm.Ev. ve civarları
Pulpınar Mah. Pulpınar Küme Evler, Sitti Uşağı Küm.Ev. ve civarları
Büyükkömarmut Mah. Büyükkömarmut Küm.Ev. ve civarları
Karahacılı Mah. Karahacılı Küm.Ev. ve civarları
Küçükkömarmut Mah. Küçükkömarmut Küme Evler ve civarları
11:00 – 12:00
Cinliören Mah. Cinliören Küm.Ev. ve civarları
13:00 – 14:00
İnlören Mah. İnlören Küm.Ev. ve civarları
13:00 – 14:00
Hassa Mah. Hassa Küm.Ev. ve civarları
Tözgün Mah. Tözgün Küm.Ev. ve civarları
14:00 – 15:00
Tözgün Mah. Tözgün Küm.Ev. ve civarları
14:00 – 15:00
Tersakan Mah. Tersakan Küm.Ev. ve civarları
15:00 – 16:00
Panlı Mah. Panlı Küme Evler ve civarları
SARIZ
08:30 – 17:30
Çörekdere Mah. Bostanlık Sok., Çörekdere Köyü, 82. Sok., Maraşyolu Cad. ve civarları
Yedioluk Mah. Yedioluk Küme Evler, Yedioluk Köyü ve civarları
Kıskaçlı Mah. Kıskaçlı Küm.Ev., Kulaksız Küm.Ev., Kıskaçlı Köyü, Kulaksız Mez. ve civarları
10:00 – 12:00
Karapınar Mah. Karapınar Küm.Ev. ve civarları
13:00 – 15:30
Çavdar Mah. Şarlak Küm.Ev. ve civarları
15:30 – 17:30
Damızlık Mah. Damızlık Küme Evler ve civarları
YAHYALI
09:00 – 12:00
Kirazlı Mah. 141. Sok., Kirazlı Küm.Ev., 153. Sok., 149. Sok., 159. Sok., 145. Sok., 157. Sok., 142. Sok., 154. Sok., 155. Sok., 148. Sok., 160. Sok., 146. Sok., 143. Sok., 152. Sok., 144. Sok., 147. Sok., 158. Sok., 55. Sok., 57. Sok., 150. Sok., 170. Küm.Ev., 164. Sok. ve civarları
Yenice Mah. 55. Sok., 56. Sok., 57. Sok. ve civarları
11:00 – 17:00
Kirazlı Mah. 141. Sok., 153. Sok., 157. Sok., 154. Sok., 155. Sok., 160. Sok., 149. Sok., 57. Sok., 150. Sok., 170. Küm. Ev., 164. Sok. ve civarları