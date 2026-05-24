Kayseri'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 5 tutuklama
Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen ortak çalışmalar neticesinde; A.Ü. (39), M.T. (32), M.B. (40), E.Y. (38) ve H.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı.
A.Ü. (39), M.T. (32), M.B. (40), E.Y. (38), H.T. (39) isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 9 parça halinde toplam 9 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.