Kayseri'de 9 milyon 278 bin TL zirai don desteği hesaplara yatırıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere toplam 9 milyon 278 bin lira tutarında zirai don desteğinin aktarıldığını duyurdu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere toplam 9 milyon 278 bin lira tutarında zirai don desteğinin aktarıldığını duyurdu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kayserimizde zirai don zararı yaşayan ve 1. dönem ödeme alamayan meyve üreticilerimizin hesaplarına 9 milyon 278 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi aktarıldı” ifadeleri yer aldı.

