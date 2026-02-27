Kayseri'de 9 Yaşındaki Çocuğa Üvey Babasından Şiddet
Kayseri'de, 9 yaşındaki M.E.T.'nin üvey babası F.G. tarafından maruz kaldığı şiddet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın detaylarına göre, F.G., eşi Ş.G.'nin önceki evliliğinden olan M.E.T.'ye ciddi fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumun ardından F.G. hakkında daha önce bir uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, olayın ardından anne Ş.G. ve çocuğa psikolojik destek sağladı. Kaydedilen görüntülerde, F.G.'nin M.E.T.'ye uyguladığı şiddet anları açıkça görülüyor.
"İşe gittikten sonra şiddet uyguluyormuş"
Durumun kamuoyuna yansımasının ardından, sosyal medya içerik üreticisi Yaşar Sanal, M.E.T.'yi ziyaret etti. Anne Ş.G., “Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Arkadaş aracılığıyla tanıştık. Ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş,” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Bu olay, toplumda büyük bir tepki yaratarak, çocuk istismarı ve aile içi şiddet konularında farkındalığın artırılmasına vesile oldu.