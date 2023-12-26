Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 95 personelle aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12'si hırsızlık suçundan toplamda 18 şahıs yakalandı.

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  • 26.12.2023 12:45
  • Güncelleme: 26.12.2023 13:23
Kayseri'de 95 personelle aranan şahıs operasyonu: 18 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 95 personelle aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12’si hırsızlık suçundan toplamda 18 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 37 ekip ve 95 personelle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12’si ‘hırsızlık’ suçundan olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı.

Ekipler, 18 şahsı cezaevine teslim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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