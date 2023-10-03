Kayseri'de 967 araç trafikten men edildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 967 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalarda 142 bin 311 araç denetlenirken, 31 bin 962 araç ve sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 299 sürücünün belgesi geçici olarak alınırken, 967 araç da trafikten men edildi.