Kayseri'de Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.
Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelere koştu. Yaralılara ayakta müdahale edildi. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi.