Kayseri'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası için iş birliği protokolü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde yapımına başlanacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası için iş birliği protokolü imzalandı.
Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, protokol Gökmen Çiçek başkanlığında; İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile hayırsever iş insanı Hasan Ünlühızarcı’nın katılımı ile imza altına alındı. Protokol kapsamında, Pervane Mahallesi’nde inşa edilecek olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
(RHA)