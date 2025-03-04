Kayseri'de açılan bu lokantada 4 çeşit yemek 50 TL
İstanbul'daki halka ucuz yemek sunan Kent Lokantaları örneğinin ilki Kayseri'de de açıldı. Kent Lokantası'nda 4çeşit yemek 50 TL
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantasında iftar yemeği dağıttı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantasında iftar yemeği dağıttı. Ardından; Felahiye, Sarız ve Akkışla Belediye Başkanları ile oruçlarını Kent Lokantası’nda açtılar. Vekil Genç, Ramazan boyunca lokantada ücretsiz iftar yemeği verileceğini belirtti. Ramazan sonrasında ise 4 çeşit yemek 50 TL olacak.