Kayseri'de açılan bu lokantada 4 çeşit yemek 50 TL

İstanbul'daki halka ucuz yemek sunan Kent Lokantaları örneğinin ilki Kayseri'de de açıldı. Kent Lokantası'nda 4çeşit yemek 50 TL

Kayseri'de açılan bu lokantada 4 çeşit yemek 50 TL

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantasında iftar yemeği dağıttı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantasında iftar yemeği dağıttı. Ardından; Felahiye, Sarız ve Akkışla Belediye Başkanları ile oruçlarını Kent Lokantası’nda açtılar. Vekil Genç, Ramazan boyunca lokantada ücretsiz iftar yemeği verileceğini belirtti. Ramazan sonrasında ise 4 çeşit yemek 50 TL olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi
Altıncı kattan düşerek ölen T.T.'nin eşi beraat etti
Altıncı kattan düşerek ölen T.T.’nin eşi beraat etti
Kayserispor – Başakşehir maç biletleri satışa çıktı
Kayserispor – Başakşehir maç biletleri satışa çıktı
Kayseri OSB Teknik Koleji'nden İstihdama Büyük Katkı
Kayseri OSB Teknik Koleji’nden İstihdama Büyük Katkı
Başkan Büyükkılıç, iftar ve teravihte halkla beraber
Başkan Büyükkılıç, iftar ve teravihte halkla beraber
Erciyes Anadolu Holding, bir devini daha yarın satıyor
Erciyes Anadolu Holding, bir devini daha yarın satıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!