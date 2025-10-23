  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınlayan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce DHKP/C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınlayan G.K. (41) ve M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı
29 Ekim'de Erciyes Dağı'na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
29 Ekim’de Erciyes Dağı’na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek
Yamula'da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Yamula’da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
Saadet Partisi'nden Gemerekliler Derneği'ne Ziyaret
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle 'Kızılay Butik' açılıyor‬
ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle “Kızılay Butik” açılıyor‬
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!