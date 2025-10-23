Kayseri'de açlık grevi yapan DHKP/C'li 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınlayan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce DHKP/C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınlayan G.K. (41) ve M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.