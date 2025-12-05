Kayseri'de Adliye Önü Cinayet Davasında Yeni Gelişme: Reddi Heyet Talebi Reddedildi
Kayseri'de 2020 yılında adliye önünde işlenen cinayetle ilgili davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Sanık M.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen avukat oğlu Ö.A. hakkında verilen kararın Yargıtay’dan dönmesi üzerine, firari durumda bulunan Ö.A.’nın avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu.
Duruşmada ayrıca M.A.’nın avukatı Emre Ayan, müvekkiline yönelik sosyal medya paylaşımlarında ağır hakaretler bulunduğunu belirterek, “Haksız tahrik indiriminin kaldırılması doğru değildir, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitmeli” dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonrası reddi heyet talebini reddetti ve Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi. Firari sanık Ö.A. hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.