Kayseri'de Afet Bilinci İçin İmamlarla El Ele

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri afete hazır ve dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, afet anında önemli buluşma noktalarından biri olan camilerde görev yapan imamlar için eğitimler düzenlendi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Kayseri İl Müftülüğü iş birliğiyle hazırladığı kamu spotunda; afet sırasında camilerde yapılması gerekenler, imamların üstleneceği roller ve vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiği anlatıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok girişimle Kayseri’yi muhtemel afetlere karşı hazırlıyor. Hem altyapıyı güçlendiren hem de toplumu bilinçlendiren bu adımlar, şehrin geleceğini daha güvenli kılmayı hedefliyor.

 

 

Haber Merkezi

