Kayseri de Afet Bölgesi ilan edilmeli

Bir kısım ev ve işyerlerinde yıkım sözkonusu olmasa da ağır ve orta hasarlar halkı tedirgin etmektedir.

Özellikle Hacılar bölgesi kaynaklı 4-5 şiddetindeki ardarda devam eden depremlerde bir çok bina etkilenmiş ve insanlar huzursuz olup, evlerine dahi terk etmek zorunda kalmışlardır.

Bu minvalde depremden etkilenen diğer iller gibi Kayseri de mücbir sebep halini yaşayan iller gibi afet bölgesi kapsamına dahil edilmelidir.

Evine giremeyen, çadır ve kırsalda yaşamak durumunda olanların yanı sıra, depremde hasar alan binalarını değer kaybı yaşamaması için denetim talep etmeden onarıp hasarı gizleyen vatandaşlar da sözkonusudur.