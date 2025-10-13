Kayseri'de 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' eş zamanlı tatbikatları başladı
Kayseri’de “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” kapsamında okullarda gerçekleştirilecek olan eş zamanlı tatbikatlar başladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce: “Okullarımızda “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” eş zamanlı tatbikatları başladı. Şehit Hakan Bayram Anaokulu’nda “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” kapsamında, okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde güvenli tahliye uygulaması yaparak afet anında doğru davranış biçimlerini deneyimledi. Etkinlik, çocuklarda afet bilincinin küçük yaşta kazandırılmasını amaçlıyor” denildi.