Kayseri'de Afetlerde Engellilik Çalıştayı: Türkiye'de bir ilk

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere tüm yönleri ile hazırlıklı ve dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken bu çerçevede Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenledi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Afetlerde Engellilik Çalıştayı, açılış oturumu, panel oturumu, çalışma grupları ve sonuç oturumu şeklinde üç aşamada güne yayılacak şekilde planlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştaya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Kent Konseyi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, SGK, İŞKUR, ilçe belediyeler, JAK, ANDA, İHH, Türkuaz, YESEVİ, Gökbörü, Türk Telekom, MEB AKUB, Kızılay, Türk Altın, karayolları, Muhtarlar Derneği, Şehit ve Gaziler Derneği ile ilgili engelli dernekleri gibi paydaşların temsilcileri katıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen engelli bireyler için afet ve acil durum güvenliği modeli geliştirme programı kapsamında düzenlenen Kayseri Afetlerde Engelilik Çalıştayı’nda Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi de akademik paydaşlar olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada burada önemli ve anlamlı bir çalışma yapıldığını kaydetti.

6 Şubat depremlerinin yakın zamanda yaşandığını, acısının halen taze olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı’nı o süreçte kurduklarını anımsatarak, dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayret göstermeye devam ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, afetlerin zorluklarına vurgu yaparak, “Bir şehir, en güçlü binalarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Bu alanda yaptığı çalışmalar ile takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu hissetmelidir. Afet anında hiçbir canlı ihmal edilmiyorsa, işte o zaman gerçek anlamda dirençli şehir konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiğimizi ifade edebiliriz. Afetler herkes için çok zordur ama bu zorluklara karşı birlikte olursak, sorunları aşarız” dedi.

Kayseri olarak en özel taraflarının ‘birlikte daha güçlüyüz’ diyerek yapılan uygulama ve davranışlar olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “İnsani sorumluluk, sosyal adalet ve erişilebilir yaşam hakkı perspektifiyle bu çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’de bir ilke imza atılıyor. Bu yapılan çalışma ile örnek uygulama yapılıyor. 7 engel grubunu içeren bir çalışmaya imza atılıyor” diye konuştu.

Türkiye’de afet yönetimi alanında 7 engel grubunun tamamını kapsayan ilk kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmasının ülkemize örnek olacak ve uluslararası boyutta gündemde kalacağına inandığını söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademisyenlerimizi gördünüz. Hanımlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bilim varsa güven vardır. Hazırlık varsa umut vardır. Koordinasyon varsa kaos yoktur, hayat vardır. Engelli bireylerimizin afet süreçlerinde karşılaştığı riskleri, erişilebilir afet yönetimi uygulamalarını, müdahale, tahliye ve bilgilendirme süreçlerini uygulama mecburiyetindeyiz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afetlere hazırlık süreçlerinde koordinasyonun önemine işaret ederek, “Kurum taassubu gözetmeden, çok daha fazla engelli ya da engelsiz kardeşimizi kurtarma yönünde yaptığımız gayretleri konuşan bir yaklaşım sergilemeliyiz. Elbette krizler döneminde ya da krizler sonrasında yaptığımız çalışmalar değil, hekimlikte koruyucu hekimlik vardır, önceden önlem almak. Biz bu anlayış içerisinde şehirlerimizi, kurum ve kuruluşlarımızı, bireylerimizi bilinçlendirerek bu bilinçli toplumda yaptığımız çalışmalarla daha da güzel sonuçlar alarak yol almalıyız” ifadelerini kullandı.

Afet işleri ile ilgili AFAD’ın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim olarak özellikle ilgili daire başkanlığını kurduktan sonra bu alanda kurumlar arası iş birliğini önemseyerek yol almaya devam ettiklerini kaydetti. Büyükkılıç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde; 120 kişilik ağır seviye arama kurtarma ekibinin oluşturulduğuna değinerek, akredite olmayı hedeflediklerini söyledi.

İç Anadolu Bölgemizin En Kapsamlı Arama Kurtarma Eğitim Tesisi Kuruluyor

İç Anadolu Bölgemizin en kapsamlı arama kurtarma eğitim tesislerinden birini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bununla da yetinmiyoruz. İç Anadolu Bölgemizin en önemli arama kurtarma eğitim tesislerinden birinin çalışmalarını başlattık, hayata geçirme yolunda belediye olarak devam ediyoruz. Burada yaklaşık 7 bin metrekarelik dev bir alanda kurulacak bu merkezde; arama kurtarma personelleri yetiştirilecek, afet köpekleri eğitilecek, gerçek senaryolarla uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bugünü değil; geleceğin afet kapasitesini inşa ediyoruz. Emeği geçen ekibimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, dirençli şehirler bağlamında Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte mikrobölgeleme çalışmalarını tamamlayıp raporladığına vurgu yaparak, bu bilimsel çalışma ile böylece spekülasyonların da önünde geçileceğini ifade etti.

Afet yönetiminin en önemli başlığı olan toplumun bilinçlendirilmesi konusunda her sektörden vatandaşa verilen afet farkındalık ve yangın eğitimlerine de ayrı bir parantez açan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Müftülüğü ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında 1.270 din görevlisine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildiğini söyledi.

Büyükkılıç, Türkiye’de ilk olacak engelli bilgi sistemi projesini üniversiteler iş birliği halinde hayata geçirdiklerini de hatırlatarak, “Engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını, erişim durumları, destek gereksinimlerini, lokasyon bilgilerini çok daha hızlı ve etkin şekilde yönetilebileceğimizi de böylece paylaşmak istiyorum. Çünkü afet anında geçen; her saniye hayatımızdan kopan bir an demektir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gerek Büyükşehir olarak gerekse ilçe belediyeleri olarak kentsel dönüşüm alanında yapmış oldukları çalışmalara dikkat çekerek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananları anlattı.

“Hedefimiz Net”

Büyükkılıç, afetlere karşı daha dirençli bir Kayseri yolunda hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Hedefimiz net arkadaşlar, belediyenin değil, AFAD’ın değil hepimizin görevi daha güvenli bir Kayseri’yi oluşturmak daha hazırlıklı bir toplum oluşturmak, daha erişilebilir bir afet yönetim sistemi hayata geçirmek ve hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir geleceği sağlama yönünde çalışmalar üretmek. İşte bugün bu bağlamda engelli bireylerimizi göz ardı etmeden mutlak yapılması gereken bir alan olduğunu paylaşarak bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bugün Kayseri’den yükselen bu vizyon, bu anlamlı çalışma Türkiye’mize ve uluslararası boyuta örnek teşkil edeceğini paylaşarak emeği geçen tüm dostlarımıza özellikle teşekkür ediyor, yapılan bu çalışma hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın da Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise konseydeki Engelli Çalışma Grubu olarak yaptıkları faaliyetlerden söz ederek çalışma grubu olarak çalıştayı çok önemsediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, çalıştay kapsamında Kadir Has Kongre Merkezi'nde kurulan stantlar ve açılan sergide incelemelerde bulundu.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliği ve destekleri ile gerçekleşen çalıştay, Engelli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Güvenliği Modeli Geliştirme Programı kapsamında önemli bir yol haritası ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen çalıştay, Kayseri’de yaşayan özel gereksinimli bireylerin afet güvenliğini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve “Kayseri Kapsayıcı Afet Yönetimi Modelini geliştirmeyi amaçlıyor.